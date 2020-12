’Vertrouwen in koning maakt duikvlucht’

Ook zijn functioneren wordt bekritiseerd. Eerder was nog 67 procent tevreden of heel tevreden. Dat is nu 51 procent.

Terwijl de groep die zeer negatief tegenover het koningshuis staat begin dit jaar nog klein en marginaal was met slechts 3 procent, zegt nu 14 procent ontevreden of zeer ontevreden over het functioneren van Willem-Alexander te zijn.

Griekenland

Nieuwsuur haalt een aantal incidenten aan, zoals de aanschaf van een peperdure speedboot en de foto waarop te zien was dat onder meer koningin Máxima geen anderhalve meter afstand hield. Veruit het meest in het oog springend is echter de Griekenland-reis. Terwijl alle Nederlanders werden opgeroepen alleen essentiële vluchten uit te voeren, ging de koninklijke familie op vakantie, ondanks code geel.

Driekwart van de ondervraagden vond de reis ’niet verstandig’ en denkt dat het imago van de familie daardoor is beschadigd. Toch vindt zo'n 40 procent van de Nederlanders dat het koningspaar zich wél solidair heeft getoond in de coronacrisis, tegen 25 procent die vindt van niet. Vooral 55-plussers zijn positief.