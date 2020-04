Baas Rumag stapt op na commotie ’corona-kledinglijn’

De breuk is ’in goed overleg’ besloten, meldt Rumag. Aanleiding is de ophef die ontstond rondom Rumag na kritiek in een item van Zondag met Lubach. Presentator Arjan Lubach verweet het jongerenplatform geld te verdienen aan t-shirts voor het Rode Kruis. Ook werd Rumag, bekend van korte tekstjes in hoofdletters - aansluitend op de actualiteit, beschuldigd van plagiaat.

„Wat begon als een jongensdroom op een zolderkamer is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf met 40 medewerkers. De afgelopen periode is er veel gebeurd en veel gezegd. In deze periode heb ik de impact van sommige uitlatingen verkeerd ingeschat”, aldus van der Heide in een verklaring.

Frisse start

Ferdi Buijsrogge is benoemd tot de nieuwe CEO. „Wij willen er alles aan doen om een nieuwe start te maken.” Het nieuwe bestuur van Rumag vindt dat het bedrijf „behoorlijk tekort is geschoten.”