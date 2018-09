Flevoland druk met voorbereidingen

Ga de uitdaging aan en leer waterskiën, wakeboarden, zeilen of surfen. Of misschien ben je op zoek naar een nieuwe watersport en wil je wel eens het één en ander uitproberen. Van 30 april tot en met 8 mei kan het allemaal tijdens de Week van de Watersport. Vooral in Flevoland is veel te doen.

Een hele week lang kun je gratis of met een flinke korting allerlei watersporten zien, doen en beleven tijdens een dertigtal activiteiten. Of je nu een echte watersporter bent of niet, voor iedereen is er wel wat te beleven op of aan het water. Zo start de Week van de Watersport op 30 april met de Dag van de Watersport van het Watersportverbond met allerlei activiteiten bij watersportverenigingen. Zeilschool De Randmeren in Biddinghuizen bijvoorbeeld organiseert een zeildag waar je in een Optimist met instructeur het water op kunt.

In Lelystad vindt op 30 april een nieuw maritiem evenement plaats de Cornelis Race. Stap eens in een Optimist, of neem een kijkje achter de schermen bij de KNRM en struin over de maritieme markt.

Ook de rest van de week vinden er bij verenigingen en bedrijven in Flevoland diverse watersportactiviteiten plaats die je gratis of met een leuke korting kunt uitproberen. Op Marina Muiderzand in Almere bijvoorbeeld kun je zeilen, kanoën, suppen en sloeproeien. En bij Sail Today kun je zelfs 5 watersporten op één dag proberen. Maar ook op het Bovenwater in Lelystad en langs de Randmeren houden diverse verenigingen open dag of clinics.

