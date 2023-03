Premium Het beste van De Telegraaf

Sluit het net zich rond Tefaf-verdachten? Mooie vrouwen, stapels geld en juwelen: Pink Panthers blijven politie maar tarten

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

De Tefaf- juwelenroof in Maastricht vorig jaar zou het werk zijn van de beruchte Pink Panthers. Rechts kunstdetective Arthur Brand. Ⓒ ANP/HH, Politie, Matty van Wijnbergen

Maastricht - De Limburgse politie vermoedt dat de spectaculaire juwelenroof op de Tefaf-beurs in juni vorig jaar in Maastricht het werk is van de beruchte bende Pink Panthers. Wie is deze groep die bekendstaat om haar meestervermommingen en spectaculaire overvallen die vaak niet langer dan een minuut duren?