Nederland snakt naar bui, #onweer en #buienradar trending

Mensen die op de weerapp Buienradar keken, werden in sommige gevallen blij gemaakt met een dode mus. Een groot deel van Nederland kleurde rood op de satelietbeelden. Dit duidt doorgaans op een flinke bui. Maar daar kwam het in de randstand niet echt van. „Geeft Buienradar ook vouchers als het allemaal niet doorgaat?”, grapt Sander de Hosson.

Een andere twitteraar vraagt zich hardop af waar zijn beloofde regen blijft. „Van die drie druppels krijg ik het niet echt koel.” Ook Iris laat haar ongenoegen over de weersvoorspelling blijken. „Dat je een lekker vette onweersbui wordt beloofd en een uur later toch weer niet. Dat zijn teleurstellingen waar ik momenteel heel moeilijk mee om kan gaan”, schrijft ze.

In een reactie laat Buienradar weten dat onweersbuien ’zeer lastig te verwachten zijn’. Dit heeft alles te maken met de Cumulonimbuswolk die bekend staat om het veroorzaken van onder meer onweer, hagel en windstoten. „Maar waar zo’n buienwolk precies ontstaat en hoe laat is lastig te zeggen. Je kunt het vergelijken met een pan met maïs op het vuur. Je weet dat de maïs gaat poppen tot popcorn, maar welke als eerst gaat is niet te voorspellen”, zo legt men uit.

De buien lijken Noord- en Zuid-Hollands inmiddels over te slaan. Op satelietbeelden lossen de vlekken op als sneeuw voor de zon. Alleen in het oosten en boven de Noordzee zijn nog wat onregelmatigheden te ontdekken. Met een minumumtempratuur van zo’n 23 graden moeten we dus nog even wachten op wat verkoeling.