Vanavond kiezen tussen Varoufakis en Heleen Mees

Om 20.25 uur begint op NPO 3 de telefilm Hope. Econome Hannah Hope ontmoet in New York bankier Ben Elzen met wie ze een affaire krijgt. Totdat ze haar hand overspeelt en zij tegenover elkaar komen te staan. De gelijkenis met Heleen Mees en de getrouwde Willem Buiter, hoofdeconoom bij Citigroup, is treffend. De verhouding liep zo uit de hand, dat Mees voor de rechtbank verscheen op verdenking van stalking.

In Tegenlicht vanaf 21.05 uur blijkt dat de nieuwe politieke beweging van Yanis Varoufakis snel aan populariteit wint. Bijna een jaar geleden stapte Varoufakis als minister van Financiën op, om de onderhandelingen met de geldschieters aan Griekenland weer nieuw leven in te blazen.