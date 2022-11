Rechtbank roept deskundigen op in zaak rond Groep de Mos: ’Licht werpen op onduidelijkheden’

De deskundigen moeten een licht werpen op de nu bestaande onduidelijkheden rondom de financiering van de verkiezingscampagnes van met name lokale partijen. Dit blijkt uit een tussenbeslissing van de rechtbank. De wens om experts over dit onderwerp te horen werd geuit door de verdediging van de voormalige wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en enkele ondernemers die terecht staan in dit proces. Zij worden verdacht van corruptie, omkoperij en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank stelt in een tussenbeslissing die vandaag wordt verspreid onder de betrokkenen dat tijdens de regiezitting van 17 oktober al werd uitgesproken dat er met de gedachte werd gespeeld om deskundigen op te roepen. „Ook de officier van justitie gaf aan dat het aan de rechtbank is om in deze zaak te bepalen wat de reikwijdte is van het begrip corruptie”, aldus de tussentijdse beslissing. „Met dit in het achterhoofd, acht de rechtbank het voor het onderzoek van belang om zichzelf en de procespartijen te laten informeren over de voornoemde financiering. Daarom heeft de rechtbank besloten om een of meerdere deskundigen op te roepen.”

Selectie

De rechtbank laat weten dat er nu stappen worden genomen om een selectie van deskundigen te maken en te kijken of ze bereid en beschikbaar zijn tijdens het onderzoek en tijdens de zitting.

Advocaat mr. Mark Teurlings, een van de raadsmannen van een betrokken ondernemer die verdacht wordt van omkoperij is verheugd. „Ik zie dit als een zeer positieve ontwikkeling omdat het duidelijk maakt dat de rechtbank wil onderzoeken of wat er is gebeurd wellicht heel gebruikelijk en niet strafbaar is in Nederland. Vooral omdat de officier op de zitting ook aangaf daar zelf over te twijfelen en daarom deze zaak voorlegt aan de rechtbank.”