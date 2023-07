’Ladderzatte’ vrouw houdt rekening bij restaurant voor gezien: voorwaardelijke werkstraf

K.H. verscheen niet zelf bij de Haagse rechter, maar liet haar advocate het woord voeren.

De vrouw was ook gedagvaard omdat ze bij de Action een scheerapparaat had gestolen en bij Albert Heijn twee flessen wijn. Daarna overtrad ze een winkelverbod dat ze had gekregen voor het supermarktfiliaal aan de Hooigracht.

De vrouw had tot april geen strafblad, maar toen ging het in ruim een maand toch behoorlijk mis. Bij de Waag had ze zitten eten en drinken met twee heren. „Die lieten haar zitten met de rekening”, zei haar advocate maandagmiddag tijdens de rechtszitting. „Toen wist ze niet meer wat er gebeurde. Mijn cliënte was ladderzat.”

’Vergeten’

Het ging om een restaurantrekening van 52 euro. Volgens de officier van justitie had K.H in februari al vaker geweigerd een rekening in de Leidse horeca te betalen. Daarom maakte de politie er werk van toen ze in de Waag weer „vergat” om af te rekenen. „Mevrouw berokkent ondernemers in Leiden schade”, meende de aanklaagster. Ze eiste een voorwaardelijke celstraf van twee weken tegen de Leidse verdachte.

Afkickkliniek

Haar advocate vond dat te fors, en daar was de rechter het mee eens. De rechter legde een voorwaardelijke werkstraf op van veertig uur, die de verdachte pas hoeft te verrichten als ze weer opnieuw in de fout gaat. Ook moet de Leidse doorgaan met de behandeling in een afkickkliniek, waaraan ze pas is begonnen.

De vrouw wil daarna onder geen beding meer terugkeren naar de maatschappelijk opvang in Leiden. Dan gaat het snel weer mis met haar. „Ze krijgt er te veel prikkels voor de verkeerde dingen”, zei haar advocate.