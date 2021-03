Zelftest corona over enkele dagen in meeste apotheken verkrijgbaar

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) schaft een zelftest aan bij een apotheek. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De zelftest voor corona is over enkele dagen in de meeste apotheken verkrijgbaar. Veel apotheken wachten nog op hun bestelling, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote apotheekketens. Naar de zelftests, die 8,95 euro kosten, is veel vraag, melden apotheken.