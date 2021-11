Drie minderjarigen dood door botsing met auto en ambulance in Helmond

Binnenland

Zware crash na achtervolging Delft, drie inzittenden gevlucht

De politie heeft zaterdagavond schoten gelost in het centrum van Delft na een wilde achtervolging van een auto, die werd gezocht in verband met een strafzaak. De auto met Frans kenteken crashte op de kruising van de Schoemakerstraat en de Mijnbouwstraat in Delft, waarna enkele inzittenden er rennend...