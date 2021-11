Drie tieners overleden na botsing ambulance en auto in Helmond

Twee ambulancemedewerkers liepen eveneens verwondingen op. Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, liet een politiewoordvoerder weten. De verwondingen van de ambulancemedewerkers lijken volgens hem mee te vallen.

Frontale botsing

Volgens de officier van dienst van de politie kwam „de personenauto waarschijnlijk op de verkeerde weghelft terecht en reed vervolgens frontaal op de ambulance”, meldt het Eindhovens Dagblad. „Maar hoe het ongeluk precies kon gebeuren, moet verder worden onderzocht door specialisten van de Verkeersongevallenanalyse.” De ambulance zou zonder patiënten op weg terug zijn geweest richting de ambulancepost na een melding.

Volgens een buurtbewoner was er een een enorme klap te horen. „Toen ik zag dat het om een ongeluk ging, ben ik erheen gerend om te kijken of ik kon helpen”, zegt de man tegen het ED. Volgens de man was het bij twee slachtoffers snel duidelijk dat hulp van de ambulancemedewerkers niet meer mocht baten. Bij het derde dodelijke slachtoffer is nog tevergeefs geprobeerd hem te reanimeren.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur. De politie onderzoekt de oorzaak. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en weggetakeld. De ambulance had volgens de woordvoerder de sirenes en zwaailichten niet aanstaan.