Metrostation Maalbeek maandag weer open

Op 22 maart blies een terrorist zich op in een metrostel ter hoogte van het station, dat in het hart ligt van Belgische en Europese regeringsgebouwen. Eerder die dag hadden twee zelfmoordenaars zich opgeblazen in de vertrekhal van de luchthaven. Door de aanslagen kwamen 32 mensen om en meer dan driehonderd raakten gewond.

Het metrostation was sinds de aanslagen gesloten; de metro's reden er wel langs. Buiten liggen vele bloemen. In het station komt in afwachting van een permanent herdenkingsmonument, een tijdelijke herdenkingswand, waar mensen een boodschap kunnen achterlaten.

De metro in Brussel is tussen 06.00 en 22.00 uur operationeel.