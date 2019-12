Krokodil gedood die verzorgster beet in Zürich

Het incident vond plaats tijdens het schoonmaken van de kooi. Om de een of andere reden slaagde de Filipijnse krokodil, een mannetje van anderhalve meter lang en met een gewicht van zo’n 15 kilo, erin te ontsnappen. Vervolgens beet hij in de hand van zijn verzorgster en hield die minutenlang vast.

De directeur van de dierentuin, Alex Rübel, heeft geen verdere informatie gegeven over de omstandigheden van het incident, maar verklaarde wel dat de vrouw de veiligheidsvoorschriften juist opvolgde. In de dertig jaar dat de directeur in de dierentuin werkt, heeft hij nog nooit een dier moeten laten doden nadat het agressief was geworden. De vrouw is geopereerd in het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar.

De Filipijnse krokodil is een relatief kleine soort. Volgens de dierentuin leven er wereldwijd nog slechts 250 krokodillen van die soort in het wild. In de dierentuin leefde naast het gedode mannetje ook een vrouwelijke Filipijnse krokodil. De twee waren geen koppel.