Explosie van geweld na cokeroof in Almere van 20 miljoen

De kogelgaten zijn nog zichtbaar in de deur van de beschoten woning aan de Lancelotstraat in Almere. Ⓒ AS Media

ALMERE - De roof van een grote partij cocaïne uit een bergplaats in Almere heeft geleid tot een oorlog in de onderwereld. Het zou gaan om een voorraad met een straatwaarde van zo’n twintig miljoen euro. Inmiddels is een pand onder vuur genomen en legden criminelen een handgranaat bij een woning.