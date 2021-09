Zeven paarden omgekomen na blikseminslag in Maarheeze

De viervoeters stonden in een veld bij Paardenrusthuis Ogier. „Alsof er een huis in brand stond, zó groot waren de bliksemschichten”, zegt Jack Ogier tegen BN de Stem. „Plotseling begon het te donderen, waaien, regenen en te hagelen.”

Volgens dierenarts Carolien van der Ploeg is de bliksem vermoedelijk ingeslagen op het schrikdraad. De getroffen paarden stonden daar naast. ,,Ze zijn absoluut gestorven door een blikseminslag. De brandwonden en verkleuringen onder de staart zijn kenmerken die dat bevestigen”, vertelt ze tegen de krant.

Een meisje deelt op sociale media haar verdriet over het verlies van een van de paarden. „Vanmiddag is het onwerkelijke werkelijkheid geworden. Rond een uur of 13.30 is de bliksem in de wei ingeslagen, 7 paarden zijn geraakt, dood, waaronder Artoga. Artoga ik ga je zo vreselijk missen meid.”