Winkelcentrum in Dordrecht korte tijd ontruimd om vreemde lucht

DORDRECHT - Winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht is dinsdagmiddag enige tijd ontruimd geweest nadat enkele mensen zich opeens niet goed voelden. Hulpdiensten hebben ongeveer tien mensen met hoofdpijnklachten en problemen met de ademhaling onderzocht. Zij klaagden over een vreemde lucht.