Leeuwenwelpen vroeg gevaccineerd: na 12 weken niet meer goed te hanteren

Een klus waar in het dierenpark niet lichtzinnig over gedacht wordt. Eerst wordt moeder leeuwin gescheiden van haar kleintjes. Ook een andere leeuwin en twee welpjes moeten samen met het grote mannetje van achter een hek toekijken hoe verzorgers het verblijf binnendringen. Het leidt tot onrust bij de troep leeuwen. Vooral de vrouwtjes lopen onafgebroken grommend heen en weer langs het hek.

Ongeveer zelfde middel als huiskatten

De inenting moeten de negen weken oude jonkies immuun maken tegen de veelvoorkomende kattenziekten. Terwijl dierverzorgers de welpjes in hun nekval grijpen, injecteert dierenarts Henk Luten het vaccin. „Huiskatten krijgen min of meer hetzelfde middel”, weet Luten die de klus zonder kleerscheuren klaart. „Ze wegen tien kilo en zijn veel aangekomen de laatste weken. Normaal krijgen ze naar twaalf weken een prik, maar dan zijn ze niet zo goed meer te hanteren.”

Een van de oudste leeuwenfokkers

Waar Artis afscheid moest nemen van haar leeuwen, is dat in Burgers’ Zoo absoluut niet aan de orde. De dierentuin die in 1913 opende, is een van de oudste en succesvolste leeuwenfokkers ter wereld.

„Begin jaren zestig van de vorige eeuw waren we internationaal wereldberoemd om de leeuwenfok. Het park had hét recept voor de leeuwenfok”, weet Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo. „Dat werd vol trots geheim gehouden. Tegenwoordig delen we die kennis. Er zijn inmiddels ook leeuwen genoeg in dierentuinen.”

Veel aandacht voor bedreigde diersoort

De Arnhemse leeuw maakte in het verleden furore. Zo spelen er Arnhemse leeuwen met in de film Quo Vadis uit 1951 en is de beroemde filmleeuw Leo, die aan het begin van MGM-films brullend in beeld komt, afkomstig uit de Gelderse dierentuin. Tegenwoordig staat de leeuwenfok op een laag pitje omdat de leeuwenfok in dierentuinen heel voorspoedig verloopt tegenwoordig en er dus al veel leeuwen zijn in dierentuinen.

Wel is er veel aandacht voor de leeuw als bedreigde diersoort. „WNF heeft niet zo lang geleden bekend gemaakt dat de wilde leeuwenpopulatie met veertig procent is afgenomen. Dat komt vooral door de oprukkende mens. In die zin is het mooi dat wij de soort in stand houden.”