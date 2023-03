Omstreden debat vlamt bij vlagen op

Het omstreden schijndebat, onder leiding van presentator Jeroen Pauw, vlamde zondagavond bij vlagen op. Terwijl er geen boeren of andere kiezers in het publiek te vinden waren (maar partijgenoten van VVD, GL en PvdA) werden stellingen stevig bediscussieerd. Ongemakkelijk bleef dat de echte uitdager van deze verkiezingen, de BBB van Caroline van der Plas, niet aanwezig was.

Te zien was dat VVD-lijsttrekker Edith Schippers regelmatig moest worden gestut door partijleider Mark Rutte, die de ’linkse wolk’ op zijn beurt uiteen probeerde te spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van deals die hij sloot met Turkije over opvang van vluchtelingen. Rutte herhaalde dat GL-leider Jesse Klaver weg is gelopen toen hij afspraken wilde sluiten om de instroom van vluchtelingen naar beneden te krijgen, terwijl de PvdA daar wél voor te porren was.

Rutte kreeg daarentegen weer het verwijt dat hij de toeslagenaffaire en de afwikkeling van het aardgaswinningsdossier heeft laten falen. PvdA-leider Kuiken hekelde bovendien de ’Ruttiaanse knoop’. Puntje bij paaltje was er vooral verschil van inzicht over hogere belastingen. GL en PvdA ’lopen daar niet voor weg’, maar volgens VVD’er Rutte is het een gruwel om bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. PvdA’er Kuiken stelde echter dat de VVD zélf al draait aan de hypotheekrenteaftrek. „En terecht!” De PvdA’er bekende wel dat er wat haar betreft meer betaald moet worden voor vlees en vliegen. „Maar een vleestaks ligt op dit moment niet voor.”

GL’er Klaver hekelde juist dat grote bedrijven, zoals Shell en Tata Steel, maar weinig belastingen hoeven te betalen, maar wel worden gesubsidieerd. Volgens de VVD’ers zijn die subsidies echter nodig om te voorkomen dat de bedrijven vertrekken en ’ergens in Afrika gaan vervuilen’.

Rutte pareerde de ’linkse wolk’ met het verwijt dat zij de stad en platteland tegen elkaar opzetten, maar volgens Klaver doet Rutte juist niet wat nodig is. Klaver: „Ik heb niet gezegd dat er geen plaats is voor boeren, maar ben wel eerlijk dat de veestapel moet krimpen.” Over dat laatste was Rutte het overigens eens.