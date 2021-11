Gooise teststraten breiden uit wegens extreme drukte: 50% méér coronatests

De bus is afkomstig van het Landelijk Serviceloket Testen, opgericht om GGD’en in het land te ondersteunen. De extra testcapaciteit wordt op maandag, woensdag en donderdag ingezet bij de teststraat aan de Verlengde Zuiderloswal in Hilversum.

Testcapaciteit

Deze teststraat verhuisde vorige week van het PontMeyer-terrein naar deze nieuwe locatie, waar ook de vaccinatiestraat is gevestigd. Het is niet langer opgezet als een ’drive-through’. Bezoekers worden nu getest in portacabins, waar de werkomstandigheden beter zijn, zeker als het koud wordt.

Deze week zal ook teststraat Sijsjesberg in Huizen worden omgebouwd. Door de nieuwe opzet kan de GGD de testcapaciteit verder uitbreiden tot 1800 tests per dag. ,,De verwachting is dat dit volgende week nodig zal zijn’’, zegt Jakolien Schreijenberg, woordvoerder van de Gooise GGD. ,,Zodra het mogelijk is zetten we extra testblokken open en verruimen we de openingstijden.’’

Wachttijd

Wie nu een testafspraak maakt moet zo’n 24 uur wachten voor er een plekje is. Het duurt daarna nog gemiddeld ruim 15 uur voordat de uitslag binnen is. Deze komt - ook vanwege de extreme drukte - per mail, en lang niet altijd meer telefonisch. Alleen ouderen en kinderen zonder DigiD worden nog gebeld door de bron- en contactonderzoekers van de GGD. Dit is een noodprocedure en is tijdelijk, benadrukt Schreijenberg.

Zondag noteerde de Gooise GGD opnieuw een besmettingsrecord: 289 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek kregen een positieve testuitslag.