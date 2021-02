Rutte: bedrijf moet werknemers voor aandeelhouders plaatsen

In een onlinepamflet, aangekondigd met paginagrote advertenties in meerdere dagbladen, zet Rutte uiteen hoe de samenleving na corona er volgens hem uit moet komen te zien. Zorgen voor voldoende banen is topprioriteit, maar ook een crisisbestendige gezondheidszorg en een sterkere overheid „met een menselijk gezicht.”

In de afgelopen kabinetsperiode kreeg Rutte vaak het verwijt dat hij vooral oog zou hebben voor de belangen van grote bedrijven en hun aandeelhouders. Van de economische voorspoed in de jaren tot en met 2019 profiteerden werkenden nauwelijks, erkent hij inmiddels ook zelf. „Dat moet anders.”

Langer steun

Bedrijven die het door de coronamaatregelen moeilijk hebben, kunnen volgens Rutte nog geruime tijd op steun rekenen, ook als de samenleving alweer open is. Zo wil hij voorkomen dat ondernemers alsnog omvallen of gedwongen hun levensvatbare bedrijf „voor een prikkie” moeten verkopen aan investeerders.

Als de situatie rond corona versoepeling van de maatregelen toelaat, wil Rutte die ruimte overigens eerlijk verdelen. „Dus niet een sector helemaal open en de ander helemaal dicht, maar zoveel mogelijk sectoren tegelijkertijd iets van ruimte bieden.”

Bezuinigingen zijn wat Rutte betreft voorlopig niet aan de orde, ook al is de staatsschuld door alle crisismaatregelen sterk opgelopen. Nederland moet „uit de crisis groeien door te investeren”, schrijft hij. „We investeren in onderwijs, in infrastructuur, in klimaat, in innovatie.”

Minimumloon

Zoals de VVD eerder al in het verkiezingsprogramma schreef, wil ook de VVD het minimumloon verhogen. „Ik zie gelukkig dat veel politieke partijen net als ik deze wens hebben.” Verder willen de liberalen op zoek naar een alternatief voor het eigen risico in de zorg.

De gezondheidszorg moet volgens Rutte beter in staat zijn een toekomstige crisis het hoofd te bieden. Daarbij vindt hij samenwerking tussen ziekenhuizen belangrijker dan marktwerking en onderlinge concurrentie. „Corona heeft bovendien laten zien dat maximale economische efficiëntie kwetsbaar kan zijn.”

Rutte gaat zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur met lezers van zijn pamflet in gesprek. Dat doet hij via sociale media als Youtube, Facebook en Instagram.