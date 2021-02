Rutte: Ondernemers na crisis blijven steunen

Dat schrijft Rutte bij de aftrap van de campagne van zijn partij, die daarvoor in verschillende landelijke dagbladen een paginagrote advertentie heeft ingekocht onder de noemer: ’Samen naar de eindstreep. En verder.’ In een uitgebreidere toelichting op de VVD-site legt Rutte uit wat dat wat hem betreft moet betekenen voor ondernemers die zwaar zijn geraakt door de coronacrisis en bijbehorende lockdowns.

Zij kunnen al op miljarden overheidssteun rekenen, in elk geval tot eind juni. Als het aan Rutte ligt, blijft het daar niet bij. „Als we de eindstreep van de strijd tegen het virus hebben gehaald, zal steun nog een tijdje nodig zijn”, schrijft de premier. „We zullen de hulp aan ondernemers langer in stand moeten houden, zodat mensen niet gedwongen worden hun bedrijf te verkopen aan investeerders die levensvatbare bedrijven voor een prikkie over willen nemen.”

Hoe die steun eruit moet komen te zien, is nog onduidelijk. Rutte wil geen ’concrete beloftes doen of bedragen noemen’. De premier hint wel op een oplossing voor de ’torenhoge schulden’ waar ondernemers nu mee komen te zitten, bijvoorbeeld door belastinguitstel. Ondernemersorganisaties riepen eerder op die belastingschulden weg te strepen. Rutte schrijft dat hij ’met onder meer banken zal zoeken naar oplossingen’.

Rutte haalt verder nog wat punten uit het verkiezingsprogramma van zijn partij aan. De VVD wil bijvoorbeeld het eigen risico bevriezen, het minimumloon verhogen en investeren in zorg en onderwijs. Maar de premier topt het af met een flinke scheut voorzichtigheid. „Ik denk dat het in deze bijzondere tijd niet realistisch is beloften te doen”, schrijft Rutte met een kleine sneer naar politici die wel beloftes doen en ’komen met hun eigen plannen die zij als de enige oplossing presenteren’.

’Met redelijke partijen samenwerken’

De partij die op dit moment in de peilingen met afstand de grootste is, steekt ook alvast de hand uit naar toekomstige coalitiepartners. Rutte schrijft: „We kunnen alleen iets bereiken door met redelijke partijen samen te werken.”

De premier geeft met zijn brief een maand voor de verkiezingen ook het officiële startschot voor zijn campagne. In een interview met deze krant gaf hij afgelopen najaar in elk geval in 2020 geen campagne te willen voeren, waarna ieder media-optreden van de premier – bijvoorbeeld op de bank bij Linda de Mol voor Linda’s Wintermaand – voor scepsis zorgde.