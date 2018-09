Felle biedingstrijd rondom moeder BCC

Het Zuid-Afrikaanse Steinhoff International verhoogde maandagmiddag zijn bod op Darty. De winkelgigant reageerde daarmee op het Franse Groupe Fnac. Die wil Darty ook inlijven en liet eerder op de dag weten extra geld op tafel te leggen. Maar kort na Steinhoff kwam Fnac wederom met een nieuw bod naar buiten.

Steinhoff wilde aan het begin van de dag 806 miljoen Britse pond (ruim 1 miljard euro) betalen voor de overname. Dat komt neer op 150 pence in contanten per aandeel. Fnac kwam drie minuten later echter naar buiten met 153 pence per aandelen in contanten, met deels een aandelenalternatief. Dat bod werd later weer overtroffen door Steinhoff, met 160 pence per aandeel in contanten.

Bensons

Darty heeft ruim vierhonderd winkels, waaronder 75 BCC's in Nederland en België.

Steinhoff is in Europa bekend van zaken als de Britse beddenspecialist Bensons for Beds en de Franse meubelketen Conforama. Wereldwijd telt het concern meer dan 6500 filialen. Fnac verkoopt boeken, cd's, dvd's en consumentenelektronica via een kleine tweehonderd eigen winkels, verspreid over negen landen.