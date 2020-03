Bestuurder van Lamborghini uit trouwstoet - die in sloot belandde - nog zoek

Volgens de bestuurder van een andere auto maakte de Lamborghini deel uit van een trouwstoet, die hem tegemoet kwam rijden. Ⓒ AS Media

HEEMSKERK - De politie is nog op zoek naar de bestuurder van een peperdure Lamborghini die zaterdagmiddag in Heemskerk in een sloot belandde. De politie weet inmiddels wie de bestuurder is, maar heeft hem nog niet aangetroffen, meldt de politie zondag.