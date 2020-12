Advocaat verrast met opmerkelijke video in zaak martelcontainer

Tandartsstoel in de martelcontainer die werd ontdekt in het Brabantse Wouwse Plantage. Ⓒ foto anp/hh

Het nieuws over de vondst in Brabant van een onderwereldgevangenis met een heuse martelkamer haalde in juli de wereldpers. De unit is tekenend voor de professionaliteit waarmee de organisatie achter de ’mini EBI’ werkte. Vrijdag diende een zitting rond de verdachten uit de ’martelcontainerzaak’.