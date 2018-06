Te weinig mensen bij een epidemie

„Op het optreden van of zelfs gelijktijdig optreden van verschillende calamiteiten is de bezetting bij de GGDrU niet ingericht”, schrijft het dagelijks bestuur in de Jaarstukken 2015.

Een bijvoorbeeld van zo’n calamiteit is een epidemie. (Zeer) besmettelijke zieken als ebola, door geïnfecteerde patiënten uit het buitenland overgedragen, doen in Nederland de laatste jaren steeds vaker de alarmbellen rinkelen.

De kans op een calamiteit is laag, maar daar staat tegenover dat de impact op de maatschappij als er ’iets’ gebeurt hoog is. De zwaktes liggen met name bij de afdeling Infectieziektenbestrijding en bij Medisch Milieukundige Zorg, dat de gevaren van schadelijke stoffen voor burgers moet afdekken.

Bij de Milieukundige Zorg is de bezetting nu al ruim onder de minimale zogenoemde waakvlamnorm, die door professionals zelf is vastgesteld. Per juni, dus over zes weken, neemt de GGDrU ook nog eens minder dienstverlening af bij de GGD Amsterdam. „Dit verhoogt de kwetsbaarheid”, staat in de stukken.

„Wij passen onze personele bezetting aan op onze reguliere taken en werkzaamheden en hebben daarbij geen capaciteitsprobleem”, liet de GGD gisteren schriftelijk weten.

Infectieziektebestrijding, een wettelijke opgelegde taak, werd in 2015 door de GGD onder meer uitgevoerd in het kader van de crisisnoodopvang van asielzoekers in de regio. De organisatie moet in principe 24/7 hiervoor inzetbaar zijn.

Verdeeld over 24 medewerkers besteedden artsen, verpleegkundigen en hygiënezorg van september tot en met december 2015 ongeveer 1000 uur aan asielzoekers op elf noodopvanglocaties.

Volgens de GGD gaat die capaciteit echter niet ten koste van de inzet bij een langdurige calamiteit, bijvoorbeeld een gelijktijdig optreden van epidemieën, zoals mazelen én Q-koorts.

De Jaarstukken worden op 30 juni besproken door het algemeen bestuur. Dat bestaat uit de wethouders van de 26 deelnemende gemeenten.