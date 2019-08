Dodental aanslag Afghaanse bruiloft loopt op

Aanvankelijk werden 63 doden geteld maar zeventien andere slachtoffers zijn in ziekenhuizen bezweken aan hun verwondingen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer dan 160 mensen worden nog behandeld, in het ziekenhuis of thuis.

Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanlag opgeëist die vooral veel vrouwen en kinderen het leven kostte. De Taliban veroordeelde het geweld.

„Ik heb de hoop verloren. Ik ben mijn broer kwijt, mijn vrienden, mijn familie”, zei de terneergeslagen bruidegom tegen Afghaanse media.