Trekker in sloot, minderjarige jongen zwaargewond naar ziekenhuis

Ⓒ Persbureau Drenthe

WEITEVEEN - In het Drentse Weiteveen is donderdag even voor het middaguur een tractor in een sloot beland. Daarbij is een minderjarige jongen ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde langs de Dordseweg (N862).