Vergoeding voor kinderopvang gaat in 2024 met iets meer dan zes procent omhoog

De nieuwe vergoedingen gaan volgend jaar in. De maximum uurprijs voor dagopvang komt dan uit op €9,65, voor buitenschoolse opvang op €8,30 en voor gastouderopvang op €7,24. De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd.

Het Rijk stelt elk jaar een maximum uurprijs vast. Over dit bedrag kunnen ouders kinderopvangtoeslag vragen. Een kinderopvang mag wel een hoger uurtarief vragen dan dit maximum. Rekent de kinderopvang inderdaad een hoger tarief, dan betalen ouders dit deel zelf. De toeslag is een percentage van de maximum uurprijs. Per kind kunnen ouders voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de hoogte van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang.

Groot publiek belang

Volgens minister Van Gennip is de kinderopvangsector ’een marktsector met een groot publiek belang’. „Het zorgt ervoor dat ouders werk en de zorg voor hun gezin kunnen combineren. Ook zorgt het ervoor dat kinderen op een goede en veilige manier kunnen beginnen aan hun ontwikkeling. Daarom is de samenleving erbij gebaat dat kinderopvang betaalbaar is, en blijft, voor ouders.”

De invoering van de ’gratis’ kinderopvang, en daarmee het afschaffen van de kinderopvangtoeslag, laat overigens wel langer op zich wachten. Dit kabinet wil van de kinderopvangtoeslag af, door crèches nagenoeg gratis te maken. Ouders zouden alleen nog een kleine eigen bijdrage van vier procent moeten betalen. In 2025 had dit nieuwe stelsel in werking moeten treden, maar dat was volgens het kabinet niet haalbaar. Het kabinet mikt nu op 2027 als invoerdatum van het nieuwe kinderopvangstelsel.

Voor het zover is, wil het kabinet ook in 2025 en 2026 de kinderopvangtoeslag nog ’significant’ verhogen, zei Van Gennip eerder. Op die manier gaat de vraag naar opvang volgens haar toenemen, omdat die voor meer mensen betaalbaar wordt: „En dan kan het aanbod zich aanpassen.” Op die manier komt er volgens haar een ’stapsgewijze invoer’ van de bijna gratis kinderopvang.