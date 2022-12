Haagse espresso-martini-oliebol niet aan te slepen: ’Mensen rijden hiervoor om’

De espresso-martini is de populairste cocktail van het moment en een van de persoonlijke favorieten van Commers. Als snel ontstond het idee om een oliebollenvariant te maken van de cocktail. Een scheutje koffielikeur en een vleugje wodka van Van Kleef zijn verwerkt in een crème die wordt uitgesmeerd in het midden van de oliebol. Bovenop de Esmabol zit nog een klein pipetje met likeur. Nadat Commers een filmpje postte op Instagram werd het nieuws door diverse media overgenomen. „Ik werd zelfs door de Linda gebeld”, zegt hij. „Hartstikke leuk.”

Voor oud en nieuw heeft hij flink wat koffielikeur en wodka ingeslagen om aan de vraag te voldoen. Hij staat met een kraam aan de Vestaweg op de Binckhorst en bezorgt ook oliebollen aan huis in de regio en in Amsterdam. De oliebollen worden geleverd in een tas met de tekst ’Vanavond ga ik lekker uit mijn bol’.

Met de hand

Commers rolde in 2020 in de oliebollen. In de zomer bestiert hij strandtent Indigo aan het Zwarte Pad. Het begon klein in de voetbalkantine van VV Wilhelmus. „Nu is het een stuk professioneler. Ik huur een eigen keuken aan de Westvlietweg. Eerder rolde ik 15.000 oliebollen met de hand. Dat gaat nu allemaal machinaal.”

Hij heeft flink ingekocht voor de feestdagen. „Zo’n veertigduizend oliebollen kan ik maken.” De Esma is niet de enige bijzondere bol die ligt uitgestald in de kraam. De karamelzeezoutoliebol en de sinaasappel-limoncello-oliebol met een vleugje goud vinden ook gretig aftrek. „En de discobol. Een ode aan kleurrijke personen.” Sjoerd van Schuylenburch, voormalig nachtburgemeester van Den Haag en bekend als dj Sunny Sjoerd, helpt mee in de kraam. „De Esma is de grootste hit. Verreweg de populairste oliebol die we maken.”

Ondertussen is Commers al aan het nadenken over een nieuw, smakelijk exemplaar. „Mijn brein stopt nooit. Maar eerst de focus op deze jaarwisseling. Ik sta hele nachten achter de oven momenteel”, aldus de ondernemer.