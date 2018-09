’Terreuralarm op Europese stranden’

Onder meer de Italiaanse kustregio's, de Spaanse Costa en de Franse Côte d'Azur worden volgens Bild bedreigd. De terroristen zouden zich willen voordoen als strandverkopers. Ze zouden met automatische wapens het vuur willen openen op toeristen en zichzelf vervolgens willen opblazen, zo schrijft de Duitse krant.

De informatie over de terreurplannen zou afkomstig zijn van een - volgens Bild - betrouwbare bron in Afrika. De potentiële daders zouden Senegalese aanhangers zijn van Boko Haram, de Nigeriaanse terreurorganisatie die zich bij IS heeft aangesloten. Een hooggeplaatste functionaris verklaarde aan de Duitde krant dat terreuraanslagen een hele nieuwe dimensie zou kunnen bereiken omdat ,,stranden niet beschermd kunnen worden.”

De Italiaanse geheime dienst heeft de Duitse veiligheidsdienst BND over het gevaar geïnformeerd, schrijft Bild. Een bron bij de afdeling anti-terrorisme in Italië heeft inmiddels ontkend dat er sprake zou zijn van een terreurdreiging op Italiaanse stranden. „Er is geen specifiek terreuralarm op de Italiaanse stranden”, laat de bron weten aan de Italiaanse krant The Local.

Vorig jaar juni richtte een terrorist van IS een bloedbad aan op het strand in de Tunesische badplaats Sousse. Een schutter opende het vuur op nietsvermoedende badgasten: 39 doden, onder wie veel buitenlandse toeristen, is de trieste balans die de Tunesische overheid moest opmaken.

Nederlandse vakantiegangers kiezen deze zomer minder vaak voor Turkije als vakantiebestemming, uit angst voor aanslagen. „Men is massaal op zoek naar veilige bestemmingen zonder gevaar voor aanslagen en enge ziekten”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de meer dan 1000 ANVR-reisbureaus in De Telegraaf.