Meer dataverzoeken Apple-apparatuur

Volgens Apple zijn de meeste dataverzoeken afkomstig van de politie en hebben ze betrekking op zoekgeraakte of gestolen apparaten. Ze vragen met name om gegevens die gebruikt zijn bij de registratie van een apparaat en om informatie over wanneer gebruik is gemaakt van Apple-diensten met het apparaat.

Apple willigt een dataverzoek lang niet altijd in. Slechts 41% van de verzoeken werd ingewilligd. In de eerste helft van 2015 diende de Nederlandse autoriteiten 25 verzoeken in. Daarvan werd 48 procent ingewilligd.

Nederland heeft in de tweede helft van 2015 dertien dataverzoeken gedaan met betrekking tot Apple-accounts. Hierbij gaat het om informatie gerelateerd aan Apple ID’s, emailadressen, telefoonnummers en creditcardgegevens. In vijf gevallen werd het verzoek gehonoreerd.

Verreweg de meeste dataverzoeken van apparaten zijn afkomstig van de Duitse autoriteiten. Zij vroegen in de laatste zes maanden van 2015 via bijna 12.000 verzoeken data op van ruim 31.000 apparaten. Binnen Europa spant Groot-Brittannië de kroon met verzoeken om accountinformatie. Met 208 aanvragen werd informatie over 248 accounts gevraagd. Duitsland volgt met 130 aanvragen over 150 accounts.