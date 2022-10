2 Nederlanders overleden en 7 gewonden door busongeluk in Ecuador

De dodelijke slachtoffers zijn een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum, aldus het ministerie. Volgens een woordvoerster van alarmcentrale Eurocross zijn er drie zwaargewonden die nog in het ziekenhuis liggen. De overige gewonden liepen lichte verwondingen zoals een sleutelbeenbreuk op en hebben het hospitaal na behandeling kunnen verlaten.

Ook een 55-jarige Ecuadoriaan raakte gewond door de botsing. Er zaten in totaal 21 Nederlanders in de bus. Ze maakten een groepsreis. Aanvankelijk werden er meer gewonden gemeld. Volgens persbureau AFP zouden de slachtoffers tussen de 41 en 75 jaar zijn.

Het ongeluk vond zondagavond plaats in de provincie Napo, in de buurt van de centraal gelegen stad Tena. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van ’een tragisch busongeval’. „Wij bieden consulaire bijstand aan de getroffenen en hun families in Nederland. Ook hebben we contact met de lokale autoriteiten en alarmcentrale Eurocross, die de praktische hulpverlening vanuit Nederland coördineert.”

Ravage

In een video is te zien hoe getuigen van het ongeluk slachtoffers uit de gekantelde bus helpen. De schade aan beide voertuigen was groot. De chauffeur van de toeristenbus zou de controle over het stuur zijn verloren en een rotswand hebben geraakt, meldt de krant El Universo. Daarna volgde de botsing met een Ecuadoraanse lijnbus.

Het zou bijna een uur hebben geduurd voordat hulpdiensten op de plek van het ongeluk aankwamen, vertelt een ooggetuige tegen lokale media. De stadsbuspassagiers kwamen grotendeels met de schrik vrij. De bus die de Nederlandse toeristen vervoerde, raakte het zwaarst beschadigd. Een van de bestuurders kwam knel te zitten.

De alarmcentrale zegt te proberen alle leden van het reisgezelschap naar de Ecuadoraanse hoofdstad Quito te krijgen. Voor de gewonden zijn daar grotere ziekenhuizen met betere faciliteiten. De zwaargewonden worden per ambulance of via de lucht vervoerd, aldus Eurocross. Ook stuurt de organisatie twee verpleegkundigen en een hulpverlener naar Tena om daar de gewonden bij te staan. Dit team spreekt zowel Nederlands als Spaans.

Verkeersongevallen zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in Ecuador. Sinds begin dit jaar kwamen daar al bijna 1500 mensen om bij verkeersongevallen. In juli kantelde een bus in een buitenwijk van de hoofdstad Quito, waarbij acht mensen omkwamen en twintig gewond raakten.

