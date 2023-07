Celstraf voor Brit die gestolen paaseieren per tractor vervoerde

TELFORD - Joby Pool, een 32-jarige Brit, is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf nadat hij in februari betrapt was op het stelen van 200.000 chocolade-eieren, die hij met een aanhangwagen achter een gestolen tractor probeerde mee te nemen. De man had de eieren gestolen uit een magazijn in Telford, dat in centraal Engeland ligt. Op een nabijgelegen snelweg werd hij aangehouden. De chocolade-eieren, Creme Eggs van het Britse merk Cadbury, vertegenwoordigden een marktwaarde van ruim 35.000 euro.

Ter illustratie: Cadbury Creme Eggs Ⓒ ANP