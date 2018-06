'IS stuurt weer strijders naar Europa'

Het dreigingsniveau in België blijft staan op het een na hoogste niveau (drie), zo maakte het OCAD bekend. Dit betekent dat de dreiging ernstig is en een aanslag mogelijk en waarschijnlijk.

Aanslag Zaventem

Op dinsdag 22 maart, precies vier weken geleden, bliezen twee zelfmoordenaars zich op in de vertrekhal van de luchthaven Zaventem. Even later deed een andere terrorist dit in een metrostel ter hoogte van station Maalbeek. Door de aanslagen kwamen 32 mensen om en raakten meer dan driehonderd mensen gewond. De aanslagen werden opgeëist door IS.

Concreet betekent niveau drie dat er versterkte veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn in onder meer de nationale en regionale luchthavens, elf grote stations en kerncentrales. Ook in het openbaar vervoer en dan met name in de Brusselse metro zijn verscherpte maatregelen van kracht. Het gaat dan onder meer om patrouillerende en zwaarbewapende politie-eenheden en militairen, maar ook het strategisch plaatsen van betonblokken.

Extra aandacht is er voor plaatsen waar veel personen samenkomen, zoals winkelcentra en bioscopen.

Het Crisiscentrum heeft een speciale website waarop slachtoffers en hun naasten informatie kunnen vinden over onder meer nazorg of de financiële afwikkeling van de aanslagen.