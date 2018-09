Historische autorally door Småland

De ‘Midzomernachtrally”, georganiseerd door de Koninklijke Zweedse Automobiel Club, is het grootste motorsportevent van Zweden. Dit jaar wordt de Rally gereden in de regio Småland, in het zuiden van het land.

Het programma bestaat uit drie dagetappes die starten en finishen in Vimmerby. De deelnemers, zowel nationale als internationale coureurs, zullen in totaal 800 kilometer afleggen. Een deel van de rally wordt afgelegd over onverharde wegen en dat belooft een spektakel te worden. Wie meer van de motorsport wil zien dan alleen de rally, moet zeker een bezoekje brengen aan het Motorcross museum in Vimmerby. Dit museum is het grootste Motorcrossmuseum van Europa en bezit ongeveer 230 motoren. Wanneer je dan toch in Småland bent, ga er dan vooral ook zelf op uit om deze prachtige regio te ontdekken. Småland staat bekend om het mooie landschap, de bossen en het water. In Vimmerby kun je ook nog even jeugdherinneringen ophalen in de Astrid Lindgrens Värld. Dit pretpark is helemaal gewijd aan Pippi Langkous. Zo’n honderd actrices dansen er (verkleed als Pippi) door de nagebootste sets uit de serie.