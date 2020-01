Verdachte van babygrafroof komt vrij om ggz-behandeling

„Er zijn alle redenen om de man nu achter tralies te houden, maar behandeling is belangrijker”, stelde de rechtbank in Den Bosch tijdens een voorbereidende zitting. Ook krijgt de verdachte een streng verbod om op begraafplaatsen te komen.

De man zou in juni in Veldhoven een kindergraf hebben geopend en de resten van een te vroeg geboren baby eruit hebben gehaald. De Eindhovenaar zegt zelf dat er niets in het graf lag, maar het OM spreekt dat tegen. „Er lag wel degelijk een babylijk in. Het is onbekend wat hij ermee heeft gedaan, want de resten zijn niet teruggevonden.” Bij een tweede kindergraf was alleen gegraven, maar niets verwijderd.

Ook waren urnen met as verdwenen en zou hij op een ander kerkhof in Eindhoven kruisen en andere grafornamenten hebben gestolen.

De rechtbank veroordeelde de man in 2017 ook al voor ’satanistische feiten’, omdat hij kerken had beklad met spreuken als ’Dood aan het Vaticaan’ en ’Slacht de christenen’. Hij ging daarvoor toen ook in behandeling.