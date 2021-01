’We zijn een zoenfamilie, maar nu was het een boks’

Omdat de microfoon van minister De Jonge op gedempt stond, was zijn eerste vraag aan de 90-plussers niet te verstaan. Nadat het technische mankementje was verholpen, sprak de minister luid en duidelijk tot de drie uitverkorenen die in Sporthal Mheenpark in Apeldoorn op klapstoeltjes wachtten op hun prik.

„Ziet u er tegenop?”, wilde de minster weten. Toen de vraag werd door de kwieke ouderen negatief beantwoord werd, drong De Jonge nog even aan: „Zelfs niet een beetje?” Nee, het drietal was er helemaal klaar voor.

Zoenfamilie

Terwijl de camera’s draaien en fotografen afdrukken, zet een medewerkster van de GGD Noord- en Oost-Gelderland snel drie prikken. Voor Molenkamp is het een grote opluchting dat hij eindelijk gevaccineerd is. „Ik hoop en verwacht dat ik die ziekte niet meer krijg, dat idee maakt mij gelukkig”, vertelt de gepensioneerde deurwaarder (foto boven).

Hugo de Jonge in gesprek met de ouderen. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Molenkamp hoopt dat hij nu meer naar buiten kan en weer wat meer mensen durft aan te spreken. „Maar dan moet iedereen wat meer ingeënt worden”, realiseert hij zich. „Je leeft nu toch met een zekere vrees dat je elkaar aansteekt. Ik woon in een appartementencomplex vanaf 55 jaar, maar daar zitten ook veel zeventigers en tachtigers en die zijn toch kwetsbaar.

Het nauwe contact met andere mensen is een gemis. Daarbij denkt hij aan zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. „Vroeger was het altijd kussen en zoenen. We zijn een beetje een zoenfamilie, maar nu was het een boks.”

Rouvoet: zo’n 45.000 mensen komende tijd

De GGD heeft inmiddels circa 150.000 Nederlanders gevaccineerd, stelt de aanwezige GGD-baas André Rouvoet. Toch noemt hij het prikken van de oudste Nederlanders, dat zijn er zo’n 90.000, een bijzonder moment. „Ik ben ongelofelijk blij dat we daar een start mee kunnen maken. „Ze worden allemaal via de huisarts uitgenodigd. En dan wordt per persoon gekeken wie in staat is naar de GGD-locaties te komen en wie door de huisartsen worden gevaccineerd. De verwachting is dat wij ongeveer de helft, zo’n 45.000 personen, de komende weken zullen vaccineren in deze groep.”

Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

„Het is weer achter de rug”, glimlacht Ans Lock van de Veen (91). „Nu eerst maar eens naar huis en een kopje koffie zetten.” Jos Bieleveldt (91) uit Zeddam heeft nog nooit griep gehad. Bij zijn pensionering kon de bedrijfsarts niet geloven dat hij nooit één uur ziek is geweest. Daarom is hij nu extra blij met de vaccinatie. „Nu ben ik niet meer zo vatbaar voor het virus én geen gevaar meer voor anderen”, verklaart de 90-plusser. Bovendien, voegt hij eraan toe: „Ik speel wel in blessuretijd, maar wil graag nog een aantal jaar meelopen.”