Bredanaar krijgt 20 jaar cel en tbs voor brandmoord garagehouder

Van Zundert werd voor de moord op een stoel vastgebonden, mishandeld en zijn ogen werden afgeplakt. Dat gebeurde nog door twee handlangers, die vooralsnog spoorloos zijn. Daarna kwam H. de garage binnen, haalde de tape van Van Zunderts ogen en zei dat hij hem in brand ging steken. Hij besprenkelde het slachtoffer met wasbenzine en stak hem in brand, terwijl hij ernaast een biertje dronk en een sigaretje rookte.

De rechtbank zei: „Deze brandmoord verdient zonder meer het predicaat sadistisch.” De opgelegde straf was ook door de officier van justitie geëist.

Van Zundert kon vluchten doordat de tiewraps door de hitte knapten. Hij bluste zichzelf en kon het gebeurde nog net aan de politie vertellen, voor hij de dag erop aan zijn verwondingen bezweek. H. heeft ontkend dat hij de moord pleegde, wel zei hij dat ze een slepend conflict hadden.

De rechtbank: „Terecht is de vraag gesteld hoe ziek je moet zijn om zoiets te doen.” H. heeft geweigerd mee te werken aan persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Daardoor konden gedragsdeskundigen geen oordeel en advies geven over de straf. Volgens justitie was echter tbs noodzakelijk, omdat de kans op herhaling groot is. De rechtbank oordeelde op basis van eerdere onderzoeken dat H. last heeft van psychische problemen.

’Kronkel in zijn hoofd’

Gedragsdeskundigen hebben gesteld dat hij een „kronkel in zijn hoofd” heeft. Volgens de rechtbank staat daarom vast dat H. lijdt aan een psychische stoornis, wat het opleggen van tbs met dwangverpleging rechtvaardigt, ondanks het uitblijven van een advies van het Pieter Baan Centrum.