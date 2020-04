Olympisch Stadion biedt zich aan als plek voor drive-inbioscoop

In eerste instantie had Koolhoven voor zijn plan, dat wordt gesteund door filminstituut Eye, de Dam in gedachten. "Maar de gemeente ziet dan veel logistieke problemen in coronatijd; hoe voorkom je bijvoorbeeld dat er ook fietsers op afkomen?" aldus de regisseur van Brimstone en Oorlogswinter. Maar in het Olympisch Stadion is dit soort problemen goed te ondervangen. "Het stadion is erop gebouwd om sommige mensen wel en andere mensen niet toe te laten, dus dan kan je fietsers weren. Als mensen gewoon in de auto blijven zitten, is er volgens mij niets aan de hand."

Koolhoven heeft burgemeester Femke Halsema benaderd om een uitspraak te doen over het plan. Op zijn wensenlijstje voor de drive-inbioscoop staan de thriller Amsterdamned van Dick Maas, de komedie Plan C van Ruben van der Meer en Max Porcelijn en de dansfilm Grease met John Travolta.

Koolhoven is niet de enige met zo’n plan. In Den Haag lanceerde festivalorganisator Joris Hentenaar een soortgelijk initiatief voor het Malieveld. De gewone bioscopen moeten mogelijk nog maandenlang gesloten blijven vanwege de coronapandemie.