Oud-motorclubvoorman Henk Kuipers wraakt rechtbank, proces stilgelegd

De zaak zou in december behandeld worden. Kuipers kampte toen met een navelbreuk. Een operatie heeft nog niet plaatsgevonden. Bij aanvang van de zitting vroeg advocaat Roy van der Wal om de zaak aan te houden. De raadsman hield de rechter een verklaring van een buikwandspecialist voor. "Hij is mentaal niet helemaal bij de les", aldus Van der Wal. Volgens de advocaat kan Kuipers zich ook niet goed concentreren door de zware medicatie die hij krijgt.

De rechtbank vindt de medische onderbouwing onvoldoende. Daarbij is Kuipers, die zijn zaak inmiddels in vrijheid mag afwachten, gesignaleerd achter het stuur van zijn auto, terwijl hij in december stelde daartoe niet in staat te zijn. Ook zou hij recent een feest in Peaky Blinders-stijl hebben georganiseerd (naar een Britse historische dramaserie). Van der Wal verdenkt de rechtbank van vooringenomenheid.

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde ook graag verder. Volgens de aanklager weegt het maatschappelijk belang zwaarder dan het belang van Kuipers.

Kuipers (55) wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie, samen Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. Daarnaast staat hij terecht voor poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld. In juni vorig jaar werd een eerste poging gedaan om de zaak te behandelen. Toen zat Van der Wal ziek in het buitenland.

De wrakingskamer komt om 11.45 uur bijeen om te beoordelen hoe de zaak verder gaat.