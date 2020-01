Klopjacht op afzender bombrieven: ’Het lijkt iemand die er trots op is’

Ook bij het luxehotel Okura in Amsterdam werd een bombrief bezorgd, uit naam van het CIB (kleine foto onder). Het CIB heeft er niets mee te maken, hun enveloppen zien eruit zoals op de kleine foto boven. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Voor de zoveelste dag liepen ze vrijdagochtend in dikke pakken ergens naar binnen, de mannen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Dit keer bij luxehotel Okura in Amsterdam. Het zijn tropendagen voor de explosievendienst, nu de ene na de andere bombrief in het land wordt afgeleverd. De jacht op de mysterieuze bommenposter is volop aan de gang. Wie is degene die zoveel mensen zo’n brief, maar vooral doodsangsten bezorgt?