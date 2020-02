Wie is toch de afzender van al die bombrieven?

Politie voor de deur bij een bedrijf aan de Bolstoen in Amsterdam, waar vanochtend een bombrief zou zijn ontploft. Ⓒ Lorenzo Derksen

Amsterdam - In een tijdbestek van een uur zijn vanochtend op twee plaatsen in het land twee bombrieven afgegaan: in Amsterdam en Kerkrade. Daarmee lijkt de mysterieuze bommenposter weer volop actief. De vraag werpt zich op: wie is deze persoon? De Telegraaf maakte begin vorige maand het volgende verhaal over de klopjacht op de afzender van de bombrieven, na de vondst van zo’n brief in het Amsterdamse hotel Okura.