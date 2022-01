Meteen al boegeroep voor Rutte IV

Premium Vrouw

Modieuze verschijningen op bordes: ’Dilan net uit Suits maar Hugo te gul met gel’

Tijdens de bordesscène op paleis Noordeinde in Den Haag stelden de nieuwe ministers van ons nieuwe kabinet Rutte IV zich voor. Dat de helft van het nieuwe kabinet uit vrouwen bestaat, zorgde in ieder geval voor een kleurrijk geheel. Daarbij sprongen sommige bewindslieden met name in het oog.