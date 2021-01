Kat Tommie uit Den Oever na tien jaar ruim 160 kilometer verderop levend teruggevonden

Premium Binnenland

Ruzie in miljonairsdorp om botenhuis

Een botenhuis in Aerdenhout heeft geleid tot een rechtszaak. Een drijvende overkapping met zeil zorgt voor bonje tussen de buren in Bloemendaal. Bewoner Theo van der Rijt van Rijnegomlaan in Aerdenhout moet van de rechter zijn botenhuis weghalen. Maar voorlopig peinst hij er niet over.