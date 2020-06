Vaker high door corona

Blowers steken nog wat vaker op sinds de uitbraak van Corona Ⓒ ANP

Amsterdam - Ruim veertig procent (41,4) van de cannabisgebruikers is meer gaan blowen in corona-tijd. Ze zijn gemiddeld van 3 naar 3,6 joints per dag gegaan. Ze geven aan dat uit verveling, stress en eenzaamheid te hebben gedaan. Bijna een derde voert ’mentale gezondheid’ aan als reden voor meer roken.