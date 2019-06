Koning: Privébeelden moeten privé blijven

Vorige maand dook een filmpje op van een dansende koningin Máxima die gemaakt was op een feestje in Spanje. Het fragment werd verspreid via Twitter, ook door een Spaanse televisiezender. Nederlandse media werd door de Rijksvoorlichtingsdienst aangeraden de beelden niet te verspreiden. Weblog Geenstijl publiceerde wel en kreeg een brief van de RVD op de mat. Verdere stappen zijn voor zover bekend evenwel uitgebleven.

De koning vindt dat de mediacode gewoon overeind moet blijven, om de privacy van zijn familie overeind te houden.

Op de boot naar Cobh, tijdens het bezoek aan Ierland. Ⓒ ANP ROYAL IMAGES PATRICK VAN KATWIJK

Oordeel aan de rechter

Willem-Alexander zegt dat de mediacode een samenvatting is van het bestaande Nederlandse recht en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de vorst bepaalt niet zijn familie maar de rechter wat mag en niet mag. Hij wil er zeker mee doorgaan, want de code is tot nu toe steeds overeind gebleven bij de rechter.

Koningin Máxima viel haar man bij en vertelde dat ze blij was dat haar privacy is gerespecteerd door de meeste Nederlandse media. Ze wees ook op het belang van de code voor het beschermen van de privacy van haar kinderen, een argument dat daarna snel stevig werd omarmd door de koning.

Kritische jongeren

De vorst vertelde verder nog dat hij ’nooit ingaat op individuele peilingen’, naar aanleiding van een recent opinieonderzoek. Daaruit bleek dat het Koninklijk Huis aan populariteit verliest onder jongeren.

Willem-Alexander was zeer te spreken over de prestaties van de Oranje leeuwinnen, maar hoopt wel dat ze de volgende keer iets sneller scoren dan in de blessuretijd. „Dat is niet goed voor mijn hart.”

