Muhammad Yunus: Leg de focus op wat wél kan

Yunus maakte het concept microkrediet (kleine kredieten voor ondernemingen in risicosectoren en/of ontwikkelingslanden) populair met de oprichting van zijn Grameen Bank in Bangladesh in 1976. Anno 2016 helpt Yunus 8,5 miljoen gezinnen per jaar aan krediet voor het opzetten van een bedrijf in allerlei sectoren, waaronder gezondheid, hygiëne en educatie. Allemaal zonder winst. En voornamelijk aan vrouwen.

Als voorbeeld noemt hij een zusterschool: ,,De bank dekt alle kosten en na afronding van de opleiding betaalt de zuster de bank met een vierde van haar salaris terug". De positie van de vrouw is in Bangladesh enorm verbeterd sinds de oprichting van de bank: ,,Zij verdient het geld, dus heeft de macht. Hij doet de boodschappen. Vroeger bestond de vrouw niet, nu moeten ze alles samen doen.”

De Grameen Bank vraagt een rente op leningen, variërend van 5 tot 20%. Dat het op papier een islamitische bank is en dus eigenlijk geen rente mag heffen, is geen probleem: ,,Het is een exploitatietool: het woord bank heeft in dit geval een geheel andere context vanwege het sociale doel."

Geen dividend

In de ogen van Yunus is het voornaamste doel van een sociale onderneming om mensen te helpen of een probleem op te lossen en wordt er geen dividend uitgekeerd, hooguit wordt de investering terugbetaald. ,,Want dan kun je steeds weer een ander bedrijf beginnen en een ander probleem oplossen", vertelt hij tijdens een Q&A met leden van Social Enterprise NL in Amsterdam. Hij vindt de werkwijze van ontwikkelingsorganisaties ook 'niet fijn': ,,Elke dag bezig zijn met geld binnenhalen en werven leidt af van waar het om gaat: ondernemen.”

Een aansluitend project van Yunus is het Social Business Design Lab, waar de jonge generatie van Bangladesh leert hoe ze sociaal moeten ondernemen. ,,Na het behalen van hun diploma vroegen ze me om een baan. 'Waarom? Jullie zijn aangesloten bij de families van de Grameen Bank en dus ondernemers. Zet een bedrijf op!' We zijn geboren voor ondernemerschap, niet om voor een ander te werken." Elke dag moeten de jongeren (inmiddels al 4000) via een sms-je verslag doen over de voortgang van hun bedrijf.

Yunus heeft de gave alles heel simpel te laten klinken. En dat is het ook, vindt hij: „Je kunt alles bereiken, als je maar nooit opgeeft. Leg niet de nadruk op wat moelijk is, maar op wat wél kan. Neem het beklimmen van de Mount Everest: je valt misschien een paar keer, maar je hebt een doel voor ogen en uiteindelijk lukt het.”