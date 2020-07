Geldgebrek zorgt voor grote achterstanden in onderwijs op Curaçao

Directrice Elizabeth Taylor van de Marnix basisschool in Willemstad probeert ondanks de povere financiële situatie optimistisch te blijven. „Ik wil lachend naar mijn werk, anders kan ik net zo goed thuis Netflix kijken.” Ⓒ De Telegraaf

Willemstad - Felgekleurde muren stralen je toe op de Marnix basisschool in Willemstad. Net als het geschater en geschreeuw van Curaçaose kinderen. Maar de vrolijkheid bedriegt. Het zeventig jaar oude gebouw lijdt aan betonrot, de boeiboorden zijn versleten en voor schoolreisjes is geen geld. Na twintig schrale jaren dient zich nu, in ruil voor Nederlandse hulp, opnieuw een onderwijsbezuiniging aan.