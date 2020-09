Dronken automobiliste raakt rijbewijs kwijt, beschonken vriendin haalt haar op

Ⓒ ANP XTRA

TILBURG - Twee vliegen in een klap voor de politie in Tilburg. Een 21-jarige vrouw uit het Brabantse Oosterhout had te diep in het glaasje gekeken en moest daarom haar rijbewijs inleveren. Lopen was wat ver, en daarom belde de drankrijder een 22-jarige vriendin uit Rijen op voor hulp. Wat bleek: ook deze vrouw stond wankel op haar benen en was onder invloed van alcohol.