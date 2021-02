Komen klachten door corona of hooikoorts?

Niezen en snotteren. Komt het door corona of gewoon door hooikoorts? Ⓒ 123RF

Utrecht - Hooikoorts in tijden van corona zorgt voor veel verwarring. Betekent snotteren en proesten dat je Covid-19 hebt of zijn de klachten heel gewoon voor de tijd van het jaar? Hooikoortsradar constateert een enorme piek in het aantal meldingen. En dat wordt erger, want bioloog Arnold van Vliet verwacht een pollenexplosie.